Infos transport en commun : L.2180 : arrêts à nouveau desservis
Perturbé
Ce lundi 18 novembre, fin de la coupure de route, sur la ligne 2180 les arrêts entre "Route de Beaurepaire" à Cours-et-Buis et "Nouvelle Gare Routière" à Vienne sont à nouveau desservis.
Merci de votre compréhension
L’équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisèrevers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
- LE FIT COUR ET BUIS
- LE CYVAS EYZIN PINET
- MAIRIE COUR ET BUIS
- CAR.DU VERNAY COUR ET BUIS
- CENTRE EYZIN PINET
- BOURNE CARREFOUR MONTSEVEROUX
- LE PINET EYZIN PINET
- BOURG MONTSEVEROUX
- LA MARTINIERE EYZIN PINET
- CHEZ PISTOLET EYZIN PINET
- LE MILLET MONTSEVEROUX
- LA ROSIERE ECOLE ESTRABLIN
- BERARDIER JARDIN
- LE BURON EYZIN PINET
- LE CHAMBOUD EYZIN PINET
- LA MARAUQUE-LE COLAS EYZIN PINET
- LYCEE SAINT ROMAIN EN GAL
- COLLEGE PONSARD VIENNE
- CHEZ MEUNIER ESTRABLIN
- CHEMIN SUR CORDIER COUR ET BUIS
- LES CELESTES VIENNE
- LE MICHALET EYZIN PINET
- PLACE DE LA ST VINCENT ESTRABLIN
- LE CHAMBOUD 2 EYZIN PINET
- LE FIT COUR ET BUIS
- LE CYVAS EYZIN PINET
- MAIRIE COUR ET BUIS
- CAR.DU VERNAY COUR ET BUIS
- CENTRE EYZIN PINET
- BOURNE CARREFOUR MONTSEVEROUX
- LE PINET EYZIN PINET
- BOURG MONTSEVEROUX
- LA MARTINIERE EYZIN PINET
- CHEZ PISTOLET EYZIN PINET
- LE MILLET MONTSEVEROUX
- LA ROSIERE ECOLE ESTRABLIN
- BERARDIER JARDIN
- LE CHAMBOUD EYZIN PINET
- LA MARAUQUE-LE COLAS EYZIN PINET
- LYCEE SAINT ROMAIN EN GAL
- COLLEGE PONSARD VIENNE
- CHEZ MEUNIER ESTRABLIN
- LES CELESTES VIENNE
- LE MICHALET EYZIN PINET
- JEU DE PAUME VIENNE
- PLACE DE LA ST VINCENT ESTRABLIN
- LE CHAMBOUD 2 EYZIN PINET
- LE BURON EYZIN PINET