Perturbation

Jusqu'au 27/10/2023 - TAG

La ligne A ne circule pas entre les stations Polesud - Alpexpo et Malherbe en raison de travaux sur la ligne aérienne secteur Malherbe. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations Polesud - Alpexpo et Malherbe. Les stations La Bruyère et Arlequin sont reportées avenue Marie Reynoard. Le départ du bus relais s'effectue à Malherbe depuis l'arrêt de la ligne C5 et à Polesud - Alpexpo depuis l'arrêt de la ligne C3 Retrouvez le plan détaillé du parcours du Bus relais en téléchargement sur tag.fr. Merci de votre compréhension.