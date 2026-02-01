itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'au 26/02 12:00,L'arrêt La Combe de la ligne 23 dans les deux sens est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Jusqu'au 26/02/2026 - M réso

L'arrêt La Combe de la ligne 23 dans les deux sens est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
