Infos transport en commun : Jusqu'au 26/02 12:00,L'arrêt La Combe de la ligne 23 dans les deux sens est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage