Perturbation

Jusqu'au 03/11/2023 - TAG

La ligne A ne circule pas entre les stations Polesud - Alpexpo et Malherbe en raison de travaux sur la ligne aérienne secteur Malherbe. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations Polesud - Alpexpo et Malherbe. Les stations La Bruyère et Arlequin sont reportées avenue Marie Reynoard. Le départ du bus relais s'effectue à Malherbe depuis l'arrêt de la ligne C5 et à Polesud - Alpexpo depuis l'arrêt de la ligne C3. La ligne circule normalement mercredi 1er novembre. Retrouvez le plan détaillé du parcours du Bus relais en téléchargement sur tag.fr. Merci de votre compréhension.