Jusqu'au 31/12/2023.

Suite à un deuxième éboulement survenu à la sortie du tunnel de Echelles, les travaux de sécurisation qui devront être engagés par le Département de la Savoie nécessiteront une fermeture de la route RD 1006 dans les 2 sens entre Saint-Jean-de-Couz et Saint-Christophe-la-Grotte au moins jusqu’à la fin de cette année. Conscients des désagréments occasionnés, le Département et la société d’autoroutes AREA se mobilisent afin de lancer, dès ce jeudi 7 décembre, une offre tarifaire de -50 % pour ceux qui utilisent, pour leurs trajets quotidiens, la déviation via l’A43 entre Chambéry Nord et la sortie 12 lac d’Aiguebelette.

Plus d’infos sur : https://savoie-route.fr/.