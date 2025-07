Perturbation

Du 30/07/2025 au 31/07/2025 - M’Réso

La ligne C14 est déviée en direction de Gares entre les arrêts Le Rochefort et Alsace-Lorraine en raison de travaux de voirie secteur A480. Uniquement les départs de 20h36 et 21h36 de l'arrêt Les Saillants sont impactés. Déviation via l'arrêt Vallier - Libération de la ligne 25. L'arrêt Vallier - Catane n'est pas desservi.