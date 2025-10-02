Infos transport en commun : 29/09 au 02/10 après 19h,L'arrêt Péri - Brossolette de la ligne 15 direction Verdun - Préfecture, Chenevières, Les Arnauds est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de nuit.
Perturbation
L'arrêt Péri - Brossolette de la ligne 15 direction Verdun - Préfecture, Chenevières, Les Arnauds est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de nuit. Péri-Brossolette reporté au poteau « Bus-Relai » positionné proche de l’arrêt initial sur l'avenue Gabriel Péri.
Ligne(s) concernée(s)
15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Résovers DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds