Infos transport en commun : 29/09 au 02/10 après 19h,
Perturbation

Du 29/09/2025 au 02/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Péri - Brossolette de la ligne 15 direction Verdun - Préfecture, Chenevières, Les Arnauds est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de nuit. Péri-Brossolette reporté au poteau « Bus-Relai » positionné proche de l’arrêt initial sur l'avenue Gabriel Péri.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Réso

    vers DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
    • Saint-Martin-d'Hères, Péri - Brossolette ST MARTIN D HERES
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Saint-Martin-d'Hères, Péri - Brossolette ST MARTIN D HERES
