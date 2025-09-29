Vous êtes ici : Accueil >Se déplacer >Infos transport en commun > 29/09 au 02/10 après 19h, L'arrêt Péri - Brossolette de la ligne 15 direction Verdun - Préfecture, Chenevières, Les Arnauds est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de nuit.