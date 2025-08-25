Perturbation

Du 25/08/2025 au 28/08/2025 - M’Réso

La ligne C14 est déviée en direction de Gares entre les arrêts Le Rochefort et Alsace-Lorraine en raison de travaux secteur A480. Cette déviation concerne les départs de 20h36 et 21h36 des Saillants.