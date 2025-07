Perturbation

Du 21/07/2025 au 24/07/2025 - M’Réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Stade Lesdiguières et Grand'place en raison de travaux de voirie secteur Avenue Edmond Esmonin, Grenoble. Déviation via les arrêts Les Granges du Bus relais et l'arrêt Les Essarts de la ligne 16 uniquement en direction des Alloves. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.