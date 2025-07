Perturbation

Du 21/07/2025 au 01/08/2025 - M’Réso

La ligne B ne circule pas entre les stations Sainte-Claire - Les Halles et Plaine des Sports. Des bus relais effectuent la liaison entre les arrêts Notre-Dame – Musée de la ligne 17 et Condillac à l'arrêt de Bus relais. La fréquence du Bus relais B est de 15 minutes environ, horaires détaillés sur l'Appli M. Les arrêts du Bus relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.