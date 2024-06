Perturbation

Du 17/06/2024 au 20/06/2024 - TAG

La ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Maupertuis, Pré de l'Eau et La Revirée en raison de travaux de voirie secteur Carrefour Avenue du Granier et Avenue du Taillefer, Meylan. À partir de l’arrêt La Revirée, la ligne emprunte l’avenue de Verdun jusqu’au Lycée du Grésivaudan, terminus provisoire. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur tag.fr/trafic.