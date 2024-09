Perturbation

Du 16/09/2024 au 19/09/2024 - TAG

La ligne B ne circule pas entre Sainte-Claire-Les Halles et Plaine Des Sports. Des bus relais effectuent la liaison entre Notre-Dame - Musée et Flandrin - Valmy (Correspondance avec la ligne C). Le départ du bus relais B s'effectue à Notre-Dame - Musée de la ligne 17. Reportez vous aux arrêts Hôpital Couple enfant et Michallon Belledonne de la ligne 18 (voir plan).