Perturbation

Du 16/09/2024 au 19/09/2024 - TAG

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Maison des Anciens et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Échangeur du Rondeau . Déviation via le cours de la Libération, boulevard Joseph Vallier et pont de Catane. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.