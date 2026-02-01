Perturbation

Du 16/02/2026 au 18/02/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée dans les deux sens entre les arrêts Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville et Verlaine en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Arrêt(s) non desservi(s) : L'Arche, Beau Site, La Plaine, Grand Pré - Centre Sud, Tuilerie, Le Prisme, Louis Vicat, Rondeau, Marielle Franco Technisud, Stade Lesdiguières.