Infos transport en commun : 16/02 au 18/02 après 20h, Ligne C6 travaux de nuit Rondeau
Perturbation
La ligne C6 est déviée dans les deux sens entre les arrêts Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville et Verlaine en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Arrêt(s) non desservi(s) : L'Arche, Beau Site, La Plaine, Grand Pré - Centre Sud, Tuilerie, Le Prisme, Louis Vicat, Rondeau, Marielle Franco Technisud, Stade Lesdiguières.
Ligne(s) concernée(s)
C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Oxford