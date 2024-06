Perturbation

Du 15/07/2024 au 14/08/2024 - TAG

La ligne E ne circule pas. Des bus prennent le relais entre les stations Louise Michel et Palluel. La fréquence du bus relais est de 30 minutes, retrouvez les horaires des bus relais sur tag.fr/horaires. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en stations, arrêts et en téléchargement sur tag.fr/trafic.