Infos transport en commun : 13/10 au 17/10 de 7h30 à 17h30, ligne 16 déviée entre Potié et Houille Blanche (tvx)
Perturbation
La ligne 16 est déviée entre les arrêts Potié et Houille Blanche en raison de travaux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
16 LE PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Les Alloves M’Résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves