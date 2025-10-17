Infos transport en commun : 13/10 au 17/10 de 7h à 17h30, ligne 16 déviée entre Potié et Houille Blanche (tvx)
Perturbation
La ligne 16 est déviée entre les arrêts Potié et Houille Blanche en raison de travaux. Vendredi 17 octobre : déviation mise en place depuis 07h00. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
16 LE PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Les Alloves M’Résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves