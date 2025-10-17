Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - M’Réso

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Potié et Houille Blanche en raison de travaux. Vendredi 17 octobre : déviation mise en place depuis 07h00. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.