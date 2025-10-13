itinisère

Infos transport en commun : 13/10 au 14/10 après 21h, C1 déviée entre A.Hexagone et Meylan Mairie (travaux).

Perturbation

Du 13/10/2025 au 14/10/2025 - M’Réso

En raison de travaux de nuit secteur La Revirée, la ligne C1 est déviée, entre les arrêts Aiguinards – Hexagone et Meylan Mairie, uniquement lundi et mardi, de 21h à fin de service. Arrêts non desservis : Aiguinards – Hexagone (direction Pré de l'Eau), La Revirée, Buclos.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
