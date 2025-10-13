Infos transport en commun : 13/10 au 14/10 après 21h, C1 déviée entre A.Hexagone et Meylan Mairie (travaux).
Perturbation
En raison de travaux de nuit secteur La Revirée, la ligne C1 est déviée, entre les arrêts Aiguinards – Hexagone et Meylan Mairie, uniquement lundi et mardi, de 21h à fin de service. Arrêts non desservis : Aiguinards – Hexagone (direction Pré de l'Eau), La Revirée, Buclos.
Ligne(s) concernée(s)
-
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau