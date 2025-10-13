Perturbation

Du 13/10/2025 au 14/10/2025 - M’Réso

En raison de travaux de nuit secteur La Revirée, la ligne C1 est déviée, entre les arrêts Aiguinards – Hexagone et Meylan Mairie, uniquement lundi et mardi, de 21h à fin de service. Arrêts non desservis : Aiguinards – Hexagone (direction Pré de l'Eau), La Revirée, Buclos.