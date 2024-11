Perturbation

Du 12/11/2024 au 14/11/2024 - M'Réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne A ne circule pas entre les stations Chavant et L'Etoile en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. La station Echirolles Gare n'est pas desservie. Les bus relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf aux arrêts indiqués sur le plan. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.