Infos transport en commun : 08/09 au 06/10 de 17h à 19h30, ligne C5 déviée direction P. Justice entre Alliés et Cémoi (trafic dense) Retards à prévoir

Perturbation

Jusqu'au 06/10/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison de difficultés de circulation secteur Avenue Rhin et Danube, Grenoble. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne. Dispositif mis en place en raison des difficultés de circulation liées à la fermeture de la bretelle de Bachelard. Se reporter aux arrêts Salengro et Champs Élysées de la ligne C8 .

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
    • Docteur Schweitzer GRENOBLE
