Perturbation

Jusqu'au 06/10/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison de difficultés de circulation secteur Avenue Rhin et Danube, Grenoble. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne. Dispositif mis en place en raison des difficultés de circulation liées à la fermeture de la bretelle de Bachelard. Se reporter aux arrêts Salengro et Champs Élysées de la ligne C8 .