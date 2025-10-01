Infos transport en commun : 08/09 au 01/10 de 16h22 à 19h30, ligne C5 déviée direction P. Justice entre Alliés et Cémoi (trafic dense) Retards à prévoir
Perturbation
La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison de difficultés de circulation secteur Avenue Rhin et Danube, Grenoble. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne. Dispositif mis en place en raison des difficultés de circulation liées à la fermeture de la bretelle de Bachelard. Se reporter aux arrêts Salengro et Champs Élysées de la ligne C8 . Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Résovers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
- Docteur Schweitzer GRENOBLE