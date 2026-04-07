Perturbation

Du 07/04/2026 au 17/04/2026 - M réso

La ligne 88 est déviée entre les arrêts Saint-Martin d'Uriage Mairie et Hôpital Thermal en raison de travaux secteur Saint-Martin-d'Uriage. Reportez-vous sur les arrêts Mairie et Hôpital Thermal. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.