Infos transport en commun : 07/04 au 17/04 de 8h30 à 16h30, ligne 88 déviée entre St-M.-Uriage Mairie et Hôpital Thermal (tvx)
Perturbation
La ligne 88 est déviée entre les arrêts Saint-Martin d'Uriage Mairie et Hôpital Thermal en raison de travaux secteur Saint-Martin-d'Uriage. Reportez-vous sur les arrêts Mairie et Hôpital Thermal. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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88 Le Pinet d'Uriage / Bibliothèque Université M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Martin-d'Uriage Mairie