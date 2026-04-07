itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : 07/04 au 10/04 de 21h à 5h, L'arrêt Centre du graphisme de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Du 07/04/2026 au 10/04/2026 - M réso

L'arrêt Centre du graphisme de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie. Terminus provisoire non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
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