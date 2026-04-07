Infos transport en commun : 07/04 au 10/04 de 21h à 5h, L'arrêt Centre du graphisme de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
L'arrêt Centre du graphisme de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie. Terminus provisoire non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
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C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo