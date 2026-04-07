Perturbation

Du 07/04/2026 au 10/04/2026 - M réso

En soirée, à partir de 21h20, la ligne E ne circule pas entre les stations Louise Michel et Palluel en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. Les arrêts des Bus Relais Tram sont accessibles aux personnes à mobilité réduite hormis l'arrêt Néron direction Palluel. La fréquence du Bus Relais Tram est de 30 minutes environ. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.