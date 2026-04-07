Perturbation

Du 07/04/2026 au 09/04/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Henri Dunant et Verlaine en raison de travaux de nuit secteur Grenoble Centre-Ville. Direction Université - Biologie – IUT STAPS : déviation via les arrêts des lignes C5 et 16.Direction Victor Hugo - Belgrade : déviation via les arrêts des lignes 25 et C5. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.