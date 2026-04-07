itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : 07/04 au 08/04 après 21h45, ligne C8 déviée entre H. Dunant et Verlaine (travaux)

Perturbation

Du 07/04/2026 au 09/04/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Henri Dunant et Verlaine en raison de travaux de nuit secteur Grenoble Centre-Ville. Direction Université - Biologie – IUT STAPS : déviation via les arrêts des lignes C5 et 16.Direction Victor Hugo - Belgrade : déviation via les arrêts des lignes 25 et C5. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
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