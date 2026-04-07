Infos transport en commun : 07/04 au 08/04 après 21h45, ligne C8 déviée entre H. Dunant et Verlaine (travaux)
Perturbation
La ligne C8 est déviée entre les arrêts Henri Dunant et Verlaine en raison de travaux de nuit secteur Grenoble Centre-Ville. Direction Université - Biologie – IUT STAPS : déviation via les arrêts des lignes C5 et 16.Direction Victor Hugo - Belgrade : déviation via les arrêts des lignes 25 et C5. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place