Infos transport en commun : 06/10 au 14/10 de 9h à 16h30, Ligne 60 travaux Proveysieux
Perturbation
En raison de travaux, chaque mercredi, de 9h00 à 16h30, la ligne 60 ne dessert pas les arrêts Planfay Bas, Planfay-Combaleyre et Planfay Haut. Les départs de Muret à 11h13 et 12h07 sont limités à l’arrêt Pomarey. Les retours de 11h47 et 12h40 s’effectuent au départ de Pomarey.
Ligne(s) concernée(s)
-
60 PROVEYSIEUX Planfay Haut / SAINT-ÉGRÈVE Muret M’Résovers PROVEYZIEUX - Proveysieux, Planfay Haut
vers SAINT EGREVE - Muret