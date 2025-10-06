itinisère

Infos transport en commun : 06/10 au 14/10 de 9h à 16h30, Ligne 60 travaux Proveysieux

Perturbation

Du 06/10/2025 au 14/10/2025 - M’Réso

En raison de travaux, chaque mercredi, de 9h00 à 16h30, la ligne 60 ne dessert pas les arrêts Planfay Bas, Planfay-Combaleyre et Planfay Haut. Les départs de Muret à 11h13 et 12h07 sont limités à l’arrêt Pomarey. Les retours de 11h47 et 12h40 s’effectuent au départ de Pomarey.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 60 PROVEYSIEUX Planfay Haut / SAINT-ÉGRÈVE Muret M’Réso

    vers PROVEYZIEUX - Proveysieux, Planfay Haut
    vers SAINT EGREVE - Muret
