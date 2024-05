Perturbation

Du 03/06/2024 au 13/06/2024 - TAG

En soirée, à partir de 21h, La ligne B est limitée à la station Grand Sablon. Des bus prennent le relais entre les stations Grand Sablon et Gières Gare - Universités. Le bus relais est prolongé jusqu'à Gières Gare - Universités via Plaine des Sports, à noter que la station Bibliothèques Universitaires n'est pas desservie par les bus relais. Tous les arrêts desservis par les bus relais sont équipés d'un logo bus relais et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence du bus relais est de 20 minutes, retrouvez les horaires des bus relais sur tag.fr/horaires. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en stations, arrêts et en téléchargement sur tag.fr/trafic