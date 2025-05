Perturbation

Du 02/06/2025 au 06/06/2025 - M’Réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne B ne circule pas entre les stations Oxford et Palais de Justice - Gare en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que la station Saint-Bruno n'est pas desservie par les bus relais. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.