itinisère - Publié le 27/04/2023

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le Département de l’Isère organise « Musées en fête » le week-end du 13 et 14 mai. Durant tout un week-end, 53 musées du département isérois vous accueillent et ont planifié de nombreuses animations gratuites pour tous les publics.

Accessible gratuitement, 53 musées présents sur le territoire isérois se sont investis afin de vous proposer un large panel d’activités et animations qui auront lieu les 13 et 14 mai. En plus des 55 visites guidées et conférences prévues, vous pourrez également participer à des ateliers pour tous les âges, des enquêtes pour le public familial, des spectacles, concerts et théâtres…

29 musées seront également visitables le soir du samedi 13 mai et proposeront à des visites nocturnes ou des projections.

Vous pouvez dès maintenant retrouver le programme complet de chaque musée à ce lien.

Vous souhaitez vous rendre à l'un des musées pour participer à ses animations ? Consultez dès maintenant notre calculateur pour trouver le meilleur itinéraire !