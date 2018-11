itinisère - Publié le 30/10/2018

Mobili’Play – Renouvelons nos déplacements en Isère

Imaginons les services numériques qui décarbonent nos trajets et enrichissent notre vie culturelle.

Pour se promener en famille le week-end, se retrouver sur un des nombreux festivals de l’été, effectuer ses achats ou ses démarches dans la ville proche, ou encore se rendre chaque jour de son domicile à son lieu de travail : les déplacements motorisés sont aujourd’hui une des causes principales des émissions de CO2, du changement climatique et de l’atteinte à la qualité de l’air. Par ailleurs, de nombreuses personnes n’ont pas de véhicule personnel et ne peuvent envisager aisément leurs sorties loisirs, se rendre sur un lieu culturel éloigné (festival, spectacle, musée) ou profiter des espaces de nature, même proches de chez elles.

Comment améliorer nos déplacements en se préoccupant de leur impact sur le climat et l’environnement, et comment permettre à tous de profiter des richesses culturelles et naturelles locales ? C’est autour de ces 2 enjeux que Mobili’Play lance une nouvelle édition.

A l’initiative du Département de l’Isère et de Cityway, Mobili’Play proposent aux isérois d’imaginer un service numérique qui facilite et améliore nos déplacements afin d’en réduire l’impact environnemental et de valoriser les richesses naturelles, touristiques et culturelles locales.

Mobili’Play est une démarche ouverte à tous de conception et de réalisation d’une solution numérique répondant à des enjeux locaux d’intérêt général et mobilisant les données numériques publiques. Mobili’Play encourage l’utilisation des données ouvertes de déplacements mises à disposition par le Département de l’Isère sur sa plateforme opendata www.itinisere.fr

MOBILI’PLAY C’EST :

– 2 soirées d’inspiration et idéation autour de 4 thèmes à Grenoble et Bourgoin-Jallieu

en novembre et décembre 2018

– 1 journée boost pour tester les concepts et avancer vers un démonstrateur à Autrans en février 2019

– 1 appel à idées et concepts de service ouvert à tous en mars

– 1 vote citoyen en ligne pour désigner le concept de service qui bénéficiera d’un développement dans des conditions professionnelles

– la réalisation du service numérique en mode open lab entre avril et juin et sa mise à disposition pour les isérois en septembre

4 THÈMES SONT PROPOSÉS :

Mobili’Play invite toute personne intéressée et motivée par ces questions (habitants, usagers, associations, entreprises, développeurs, designers, entrepreneurs) à participer à la conception et au prototypage d’un service numérique.

1 – Grands évènements isérois : Coupe Icare, festival Berlioz, festival de jazz, d’arts de la scène… : quel service ou outil peut permettre à ces évènements soutenus par le département de faciliter l’accès du public en favorisant les mobilités douces et valoriser le territoire.

2 – Mon Isère secrète : Comment mieux faire connaître les lieux d’intérêt touristique ou culturel de proximité, très souvent oubliés des isérois et faciliter leur accès ? Comment développer et enrichir le tourisme local ?

3 – Vélo et tourisme : Comment profiter d’une balade en vélo pour découvrir les environs, quels itinéraires privilégier en solo ou en famille, en mode novice ou expérimenté ? Crowdsourcing, recommandations… comment valoriser les itinéraires touristiques à vélo et partager ses expériences de tourisme cyclable ?

4 – Décarboner nos déplacements quotidiens : Comment booster le changement de comportement concernant les déplacements domicile-travail ou de proximité ? Comment faciliter et encourager le report vers d’autres solutions (co-voiturage de proximité, multimodalité, etc.) pour décongestionner les routes et améliorer le cadre de vie de tous ?

A retenir dès maintenant : les 2 temps d’inspiration et d’idéation

– Jeudi 22 novembre à 18h30 à Grenoble

avec : Laurent Briant (Cityway) et Margot Sanchez (La Fabrique des mobilités)

à La Coop-Infolab, 31 rue Gustave Eiffel, 38000 Grenoble

– En décembre ou janvier à Bourgoin-Jallieu

Mobili’Play c’est le programme d’accélération du Département de l’Isère destiné aux applications numériques utilisant les données ouvertes de www.itinisere.fr