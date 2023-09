itinisère - Publié le 11/09/2023

Depuis plus de quarante ans maintenant, le patrimoine est en fête le troisième week-end de septembre partout en France et très largement en Europe également. Ainsi, pour la 40e fois, l’engagement des organisateurs ne faiblit pas et ce sont plus de 560 sites qui vous accueilleront en Isère cette année, dans 250 communes, avec plus de 750 animations !

UN PATRIMOINE BIEN VIVANT

Pour cette 40e édition des Journées européennes du patrimoine en Isère, plein phare sur ceux qui maintiennent le patrimoine vivant et debout : maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, architectes...

Pourquoi restaurer le patrimoine ?

Pour transmettre ce bien commun, cet héritage historique et architectural, aux générations futures et favoriser la diffusion et le passage de relais des savoir-faire.

Parce-ce qu’on ne restaure pas un château du Moyen Âge comme une maison du XXIe siècle !

Le Département mène une politique patrimoniale ambitieuse et soutient chaque année les propriétaires privés et publics dans la restauration de leur patrimoine. Certains de ces lieux, restaurés dans les règles de l’art, ouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine.

JAZZ AU MUSÉE LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX INVITENT LES COUPS DE CŒUR DE JAZZ À VIENNE 5 concerts gratuits

Pour la deuxième année, le réseau des 11 musées du Département de l’Isère et Jazz à Vienne s’associent et proposent une série de concerts portée par le meilleur de la scène jazz émergente.

5 sites emblématiques se transforment en un décor de scène exceptionnel pour vibrer aux sons de 4 duos avec piano. Jazz et patrimoine devraient une fois encore parfaitement bien s’accorder… Émotions musicales fortes et variées en perspective !

Jeudi 14 septembre à 18h Musée archéologique Saint-Laurent, Grenoble ALPHA CASSIOPEIAE duo clavier/batterie de jazz électronique

Vendredi 15 septembre à 18h Musée Hébert, La Tronche MADELEINE & SALOMON, duo piano/voix et flûte

Samedi 16 septembre à 16h Domaine de Vizille-Musée de la Révolution française EWERTON OLIVEIRA & YATÊ

Dimanche 17 septembre 11h Musée Champollion, Vif 16h Musée dauphinois, Grenoble OU RIVAILLE & CHRISTOPHE WALDNER, duo piano/voix

