itinisère - Publié le 17/04/2023

La Foire de Beaucroissant revient les 22 et 23 avril pour son édition du printemps ! Ouverte au public de 8h30 à 19h, vous pourrez découvrir 800 exposants durant tout le week-end. La Foire au bétail se tiendra, elle, uniquement le samedi. Afin d’assurer la sécurité de tous durant le week-end de l’événement, le Département de l’Isère a réglementé la circulation sur la RD 519A.

Une circulation réglementée

La Foire de printemps de Beaucroissant impliquera la restriction de circulation suivante les 22 et 23 avril :

Coupure de la RD 519A en journée de 8h à 20h.

Une déviation sera mise en place durant la coupure de la RD 519A sur la RD 1085 et la RD 519.

La Foire de Beaucroissant

Avec 800 exposants pour cette nouvelle édition, l’événement proposera une nouveauté cette année : « l’éco-village ». Situé au cœur de la Foire, il regroupera des artisans et commerçants qui vendent des produits bio et/ou locaux, des cosmétiques naturels, des produits pour la transition écologiques etc.

Un espace horticulture sera également présent pour que les visiteurs puissent faire leur marché aux plantes en vue des beaux jours qui reviennent.

Un autre espace sera dédié aux artisans créateurs locaux où les visiteurs pourront retrouver des vêtements, bijoux, bougies, décorations et bien d’autres créations artisanales.

L’exposition couverte accueillera une vingtaine d’exposants sur 1000 m² de superficie, notamment pour le mobilier, la literie…

Pour les passionnés d’agriculture, un exposition d’outillage et matériel agricole sera également présente. La Foire de bétail se tiendra le samedi uniquement et les visiteurs pourront y apercevoir des chevaux, poneys, porcs, moutons… Une exposition de petits animaux comme les volailles, rongeurs et oiseaux sera également présente dans un espace dédié et une autre sera consacrée aux chiens d’une quinzaine d’éleveurs.

Mais la Foire de Beaucroissant accueillera aussi sa fameuse fête foraine proposant de nombreuses attractions et des stands de crêpes, gaufres et autres gourmandises.

Des dispositifs de sécurité seront en place durant toute la durée de la Foire.

Informations pratiques

Foire de Beaucroissant de 8h30 à 19h.

Entrée gratuite. Parkings payants (selon le parking, entre 3€ et 4€ en moyenne).

Restauration et buvettes prévues sur place de 8h30 à 19h.

Fête foraine de 10h à minuit.

Pour vous rendre à Beaucroissant facilement, trouvez le meilleur trajet sur notre rubrique « itinéraires ».