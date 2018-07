itinisère - Publié le 12/07/2018

Venir en train

Gares TGV/TER les plus proches : Grenoble, Chambéry

Gare TER la plus proche : Voiron

Venir en navettes

Nouveautés cette année, vous avez la possibilité de venir en navette depuis Grenoble, Chambéry ou Voiron.

AU DEPART DE GRENOBLE

Aller-retour tous les soirs du jeudi 19 au dimanche 22 juillet inclus.

La ligne sera directe sans aucun point d'arrêt intermédiaire entre Grenoble et Saint Pierre-de-Chartreuse.

L'autocar offre 50 places assises et aucun usager ne voyagera debout.

Le véhicule permettra l'accueil de personnes à mobilité réduite.

Il sera équipé d'un valideur du réseau TAG et d'un pupitre Transisère. Le conducteur s'assurera que les voyageurs sont bien munis d'un titre de transport ou à défaut vendra à bord du bus un ticket "1 voyage TAG" au tarif de 2,10 €. Tous les titres de transports du réseau TAG seront acceptés à bord ainsi que les titres de transport du réseau Transisère comprenant la zone A.



Horaires* :

Jeudi 19 juillet 2018

Aller : Départ 18h Grenoble - Arrivée 19h St Pierre de Chartreuse // Retour : Départ 1h St Pierre de Chartreuse - Arrivée 2h Grenoble

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 juillet 2018

Aller : Départ 17h Grenoble - Arrivée 18h St Pierre de Chartreuse // Retour : 1h St Pierre de Chartreuse - Arrivée 2h Grenoble

*Horaires donnés à titre indicatif



Points d'arrêts :

Grenoble : rue de Belgrade (derrière la Fnac)

St Pierre de Chartreuse : Plan de Ville

Réservations :

Obligatoire

Jusqu'à la veille du déplacement 17h.

allotag@semitag.fr ou 04 38 70 38 70



Tarifs :

Tous les titres de transports du réseau TAG seront acceptés à bord ainsi que les titres de transport du réseau Transisère comprenant la zone A.

AU DEPART DE CHAMBERY



Aller-retour tous les soirs du jeudi 19 au dimanche 22 juillet inclus.

Un arrêt sera opéré à St Laurent du Pont entre Chambéry et St Pierre de Chartreuse.

L'autocar offre 57 places assises et aucun usager ne voyagera debout. Le transport sera gratuit et le nombre de places limitées.



Horaires* :

Jeudi 19 juillet 2018

Aller : Départ 18h Chambéry - Arrêt 18h30 St Laurent du Pont - Arrivée 19h St Pierre de Chartreuse

Retour : Départ 1h St Pierre de Chartreuse - Arrêt 1h20 St Laurent du Pont - Arrivée 2h Chambéry

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 juillet 2018

Aller : Départ 17h Chambéry - Arrêt 17h30 St Laurent du Pont - Arrivée 18h St Pierre de Chartreuse

Retour : 1h30 St Pierre de Chartreuse - Arrêt 1h50 St Laurent du Pont - Arrivée 2h30 Chambéry

*Horaires donnés à titre indicatif



Points d'arrêts :

Chambéry : Parking de la Cassine

St Laurent du Pont : rue Charles Hérold (arrêt Transisère)

St Pierre de Chartreuse : Plan de Ville

Réservations :

Obligatoire

Jusqu'au 18 juillet inclus

navettes@legrandson.fr



Tarifs :

Gratuit - Nombre de places limitées

AU DEPART DE VOIRON



Aller-retour tous les soirs du jeudi 19 au dimanche 22 juillet inclus.

Un arrêt sera opéré à St Etienne de Crossey entre Voiron et St Pierre de Chartreuse.

L'autocar offre 55 places assises et aucun usager ne voyagera debout. Le transport sera gratuit et le nombre de places limitées.



Horaires* :

Jeudi 19 juillet 2018

Aller : Départ 18h Voiron - Arrêt 18h10 St Etienne de Crossey - Arrivée 19h St Pierre de Chartreuse

Retour : Départ 1h St Pierre de Chartreuse - Arrêt 1h50 St Etienne de Crossey - Arrivée 2h Voiron

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 juillet 2018

Aller : Départ 17h Voiron - Arrêt 17h10 St Etienne de Crossey - Arrivée 18h St Pierre de Chartreuse

Retour : 1h30 St Pierre de Chartreuse - Arrêt 2h20 St Etienne de Crossey - Arrivée 2h30 Voiron

*Horaires donnés à titre indicatif



Points d'arrêts :

Voiron : Gare Routière Nord

St Etienne du Crossey : arrêt "Le Village"

St Pierre de Chartreuse : Plan de Ville

Réservations :

Obligatoire

Jusqu'au 18 juillet inclus

navettes@legrandson.fr



Tarifs :

Gratuit - Nombre de places limitées

Venir en voiture

Déviation mise en place à St-Pierre de Chartreuse sur le festival

Afin de fluidifier le trafic et faciliter l'accès des secours sur le site, une déviation est mise en place sur le village de 17h à 2h du 19 au 21 juillet 2018 et de 8h à 2h le dimanche 22 juillet 2018.

Les véhicules venant de St Laurent du Pont (RD520), de Grenoble (RD512) et de Chambéry (RD912) devront suivre la déviation mise en place pour accéder au village.

Nous vous conseillons d'arriver un peu plus tôt, de vous garer à nos Parkings-Relais et d'emprunter gratuitement nos navettes village festival.

Navettes village festival



Afin de faciliter la venue des festivaliers, le festival amplifie son service de navettes entre les parkings relais du village et le site du festival.

Cette année ce sont trois navettes de 55 places (dont une accessible aux personnes à mobilité réduite) qui feront les rotations sur les 4 soirées du festival.



Horaires :

Départs des navettes vers le Plan de ville : de 18h à 20h30 (hormis le dimanche à partir de 8h le matin au départ de la Diat)

Départs des navettes depuis le Plan de ville : de 23h30 à 1h30

Rotation :

toutes les 15 à 20 minutes

Points de desserte :

Parking-Relais St Hugues, près de l’Eglise

La Diat : au carrefour

Plan de ville de St-Pierre de Chartreuse (site du festival)

Venir en covoiturage

Vous ne savez pas comment remplir votre voiture, vous êtes conducteur ou passager ? Laissez une annonce covoiturage en cliquant sur le jour de votre venue.

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

Samedi 21 juillet

Dimanche 22 juillet

Les Endimanchés : dimanche 22 juillet

Pourquoi remplir sa voiture ?