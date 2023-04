itinisère - Publié le 28/04/2023

La course de la Résistance revient le 8 mai 2023 pour une nouvelle édition. Cet événement, organisé par le Département de l'Isère mêle sport et culture en rappelant le sens historique de cette date. Il vise à mettre en exergue des points cruciaux et emblématiques de la Seconde Guerre Mondiale sur le territoire isérois. Ce Département fut en effet fortement ancré dans l'opposition au nazisme. Pour cette 9ème édition, le parcours sera implanté sur le territoire Voironnais-Chartreuse et mettra en lumière, comme chaque année, 4 lieux symboliques situés entre Voreppe, Saint-Pierre-de-Chartreuse, le col de la Placette et Voiron.

Les épreuves programmées

Plusieurs parcours sont prévus durant cette journée :

Un trail de 30 km et une course de 8 km. Ces deux épreuves distinctes sont chronométrées.

Deux randonnées pédestres non chronométrées de 8 km et 13 km.

Trois parcours cyclotouristiques non chronométrés allant de 35 km à 95 km.

Des courses pour enfants organisées par catégorie d'âge.

Une course d'orientation dans la ville de Voiron.

En parallèle, divers animations sportives et culturelles sont organisées durant la journée de l'événement.

Comment s'inscrire ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire dès maintenant pour participer aux épreuves. Vous pouvez accéder à tous les tarifs et à l'espace d'inscription à ce lien.

Vous pourrez également vous inscrire sur place le 8 mai, à Voiron.

Vous souhaitez participer à l'événement ? Trouvez dès maintenant le meilleur trajet en consultant notre page de recherche d'itinéraire.