Abonnés Transisère, évadez-vous en montagne et participez au concours "changer d'approche" !

Etape 1 : oubliez votre voiture le temps d’une sortie en montagne

Train, bus, transport à la demande, itinéraire mieux calculé… tout transport en commun ou projet qui peut limiter les émissions de CO2 est bon !

Le concours est ouvert jusqu’au 30 septembre 2018.

Vous avez le temps de faire votre programme !

Etape 2 : découvrez les avantages de la mobilité douce pour les loisirs



Changer d’approche c’est tenter de nouveaux itinéraires, voir de nouveaux paysages et peut transformer la randonnée en voyage.

Surtout, cela amène plein de bonnes surprises et de rencontres : dans les gîtes et refuges, avec les producteurs locaux, dans les transports…

La mobilité douce, c’est le respect et la découverte de la montagne, au plus près des gens qui y vivent et y travaillent !

Etape 3 : racontez votre sortie sur le portail changer d’approche et gagnez peut-être une récompense !

De nombreuses idées de sorties en mobilité douce en Isère via le réseau Transisère sont déjà disponibles sur www.changerdapproche.org mais la

montagne reste sans limites.

A votre tour d’innover et de participer !