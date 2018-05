itinisère - Publié le 29/05/2018

Le Challenge Mobilité est une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Il se déroule dans les 12 départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2011 le Challenge propose chaque année aux établissements d’organiser, en interne et le temps d’une journée, un défi collectif sur le thème de la mobilité.

Il est un réel outil de promotion et de sensibilisation aux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle destiné à toutes les entreprises, administrations ou associations. En effet, le jour J, chacun est invité à laisser sa voiture individuelle au garage au profit de la marche, du vélo, des transports en commun ou du covoiturage pour effectuer son trajet domicile-travail.

Pour les entreprises cet évènement « clé en main » permet d’impulser, de valoriser et de dynamiser leurs initiatives dans le domaine des déplacements (comme par exemple les plans de mobilité).

C’est aussi un outil de mobilisation pour fédérer des salariés et le tissu économique local autour d’un événement commun, et un moyen ludique et convivial pour promouvoir les transports publics et toutes les solutions plus sûres, plus économiques et plus propres pour se déplacer.

Pour un jour ou tous les jours !

Le déroulement du challenge

Le challenge est ouvert à tous les établissements implantés en Auvergne-Rhône-Alpes. Le recueil des informations concernant les déplacements domicile-travail se fait de façon déclarative.

Les établissements peuvent s’inscrire directement sur la plateforme web dédiée jusqu’au 12 Juin 2018. Un référent doit être identifié dans l’établissement. Les établissements gagnants dans chaque catégorie seront ceux qui présenteront le meilleur taux de participation.





Profitez du challenge pour essayer le réseau Transisère !

Pour l'occasion, le Département de l'Isère vous propose de venir essayer le réseau Transisère sur la ligne de votre choix le jour du challenge.

Pour obtenir un titre Transisère gratuit, il suffit d'indiquer au référent "plan de mobilité" (ex-référent PDE) de votre établissement que vous êtes intéressé(e) par cette offre d’essai afin qu'il/elle cumule les demandes et transmettre le tout avant le 1er juin 2018 à julia.cattoen@isere.fr .

Pour chaque demande, le salarié devra préciser le trajet qui sera effectué à titre d’essai ; attention maximum 100 titres d’essai Transisère distribués sur tout le Département de l’Isère.

Et découvrez les offres des autres opérateurs de mobilité ici !