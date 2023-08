itinisère - Publié le 28/08/2023

Au programme :

> Des spectacles : l’immanquable parade des tambours majors et le MOBILE HOMME céleste de la Cie Transe express ; le condensé de la Révolution française en presque 1789 SECONDES par la CIA (compagnie Internationale Alligator) ; la poésie impertinente de L’ARMOIRE POLYPHONIQUE - boîte à musique à taille humaine du Bureau des études de la chanson et la proposition détonante d’explorer le nouveau monde « LÀ-BAS » avec Les sœurs Goudrons.

> Des animations et des jeux : avec la bibliothèque de plein air et notamment ses lectures pour les tout-petits proposées par la Médiathèque départementale ; le chantier de construction Kapla et ses 10 000 planchettes pour redonner vie à la Bastille ; des jeux géants, un château chamboule-tout pour faire tomber les têtes couronnées, des chevaux en bois pour une course effrénée…

> Dans le musée de la Révolution française : au choix, des visites flash par une équipe de jeunes guides pour découvrir le musée en 20 minutes ou une visite guidée détaillée d’1h30 au fil des collections ; une rencontre surprenante, comme une apparition, avec la Mouche des marquises ; et toujours, artisanat d’excellence, sobriété et élégance à travers l’exposition Style révolution française. Mobilier, objets d’art et papiers peints

> Une petite faim ? Au menu, le restaurant le Floréal et sa carte « révolutionnaire » ; la « tourte de l’Isère » - recette de l'Isère 2023, nouvel emblème gastronomique du Département de l’Isère et le camion-crêperie pour une pause sucrée !

A ne pas manquer UN AIR DE RÉVOLUTION

L’exposition à ciel ouvert. Le musée invite les visiteurs à prendre la pose, à entrer dans les tableaux et… dans l’Histoire !

Et aussi : de nombreux rendez-vous sont organisés par le Domaine de Vizille pour partager l’esprit de cette fin de siècle avec tous les publics jusqu’en juillet 2024.