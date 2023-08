itinisère - Publié le 22/08/2023

Avec un parcours de 40km, 4 spéciales chronométrées différentes et une équipe organisatrice dynamique le rallye de Chartreuse est devenu au fil des années un évènement populaire, de renommée nationale, qui réuni régulièrement plus de 150 équipages.

Cette année l’épreuve accueillera le rallye VHRS et VMRS (voitures historiques et modernes de régularité sportive) pour un plateau toujours plus riche afin de faire plaisir aux nombreux spectateurs .

Pour permettre le bon déroulement de l’épreuve sportive «29ème Rallye Régional de Chartreuse », le Département de l’Isère va réglementer la circulation des véhicules sur les routes départementales 28A, 49C et 82K, le samedi 26 et le dimanche 27 août 2023.

Restrictrictions routières

COUPURE des RD28A et 49C le samedi 26 août 2023 de 14h00 à 22h00.

le samedi 26 août 2023 de 14h00 à 22h00. COUPURE de la RD49C le dimanche 27 août 2023 de 7h30 à 17h00.

le dimanche 27 août 2023 de 7h30 à 17h00. COUPURE de la RD82K le dimanche 27 août 2023 de 10h00 à 16h00.

Parcours et spéciales

Découvrez ci-dessous, les 4 épreuves spéciales chronométrées du 29ème Rallye de Chartreuse :

ES1 Merlas

ES2 Le Mas

ES3-5 Voissant

ES4-6 Grand Vivier

Rappel aux équipages !

Les reconnaissances sont limitées à 2 jours et le nombre de passage par spéciale à 3 maximum par équipages. Le code de la route doit impérativement être respecté. Des contôles seront effectués et les sanctions appliquées conformément au règlement standard FFSA.

Carte des spéciales :

Horaires et lieux

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site : https://www.rallyedechartreuse.com/