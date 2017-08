itinisère - Publié le 10/04/2017

Les sites sont classés selon leur période d'ouverture.

Marais de Montfort

Lors d’une promenade pédagogique, vous découvrirez les vedettes incontestables du site, trois espèces de papillons protégés, rares et menacés dans toute l’Europe. Sur votre chemin, vous croiserez sans aucun doute plusieurs orchidées rarissimes aussi admirables qu’étonnantes !

Site internet : http://www.ville-crolles.fr

Ouverture toute l'année.





Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6060 Grenoble – Chapareillan – Chambéry OU 6020 Grenoble – Meylan – Crolles descendez à l’arrêt « Pied de Crolles » à Crolles OU Express 1 Voiron – Grenoble - Lumbin descendez à l'arrêt « Le Coteau».

La Cité Médiévale de Crémieu

Au cœur d'un paysage vallonné, la cité médiévale de Crémieu vous invite à découvrir au détour de ses ruelles un patrimoine historique et architecturale authentique. Les boutiques d'artisanat d'art et les nombreux restaurants de la cité agrémenteront également votre visite.

Site internet : http://www.tourisme-cremieu.fr/

Ouverture / Tarif :

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Gratuit

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1982 Aoste - Morestel - Crémieu et descendez à l'arrêt « Place de la Chaite » à Crémieu.

Domaine de Vizille

Le Domaine de Vizille allie un patrimoine culturel prestigieux et un cadre propice à la détente. Vous serez séduit par son château classé monument historique qui abrite le Musée de la Révolution française et son parc de 100 hectares. Un lieu diversifié de rencontre et de partage de la culture qui saura séduire le plus grand nombre.

Site internet : www.domaine-vizille.fr

Jours et heures d’ouverture du musée :

Fermeture hebdomadaire le mardi, les jours fériés et entre Noël et le Jour de l’An.

D’avril à octobre 10h - 12h30 et 13h30 - 18h Fermé le 1er mai.

De novembre à mars 10h - 12h30 et 13h30 - 17h

Jours et heures d’ouverture du parc :

Ouvert tous les jours sauf les mardis et le 1er mai

Juin-juillet-août : 9h-20h (y compris le mardi)

Septembre - octobre et Mars-avril-mai : 9h-19h

Novembre-décembre et Janvier-février : 10h-17h

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère Express 3 Voreppe – Grenoble - Vizille OU la ligne Transisère 3000 Le Bourg-d’Oisans – Vizille – Grenoble, OU la ligne Transisère 4100-4101 Grenoble – La Mure – Corps, descendez à l’arrêt « Chantefeuille » à Vizille.

Le musée « La Magie des Automates »

La Magie des Automates vous accueille au coeur du Vercors pour vous faire passer un moment féerique en famille !Laissez-vous transporter par un univers merveilleux et découvrez de nombreuses scènes animées accompagnées d’anecdotes passionnantes sur l’histoire des personnages. La Parade des Clowns, Le Grenier des Souris, La Jungle Mystérieuse, L’Orchestre des Crocodiles, Le Hameau du Père Noël… Tout un monde magique à portée de main !

Site internet : http://www.magiedesautomates.com/

Ouverture :





- Hors vacances scolaires : 14h-18h du mercredi au samedi, 10h30-18h30 les dimanche et jours fériés. Fermé les lundi et mardi.

- Pendant les vacances scolaires (toutes zones) : 10h30-18h30 tous les jours

- 25 décembre et 1er janvier : 14h-18h

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 5100 Grenoble – Engins – Villard-de-Lans, descendez à l’arrêt « Office de Tourisme » à Lans-en-Vercors.

Le Musée de Bourgoin-Jallieu

Le Musée de Bourgoin-Jallieu est aménagé au cœur de la cité, dans l'ancienne chapelle des antonins (1503) et l'hôtel Dieu (XVIIIème siècle). Il s'affirme comme un musée original et dynamique sur l'histoire du textile en Nord-Isère. Le parcours permanent présente les grandes étapes de l'histoire industrielle du textile de la région ainsi que les étapes de tissage et d'ennoblissement des étoffes. Il accorde également une place particulière aux beaux-arts et poursuit une mission sur le patrimoine du Nord-Isère.

Site internet : www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee

Horaires d'ouvertures:

- Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. Fermé les jours fériés.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1050 Pont-de-Chéruy - Bourgoin-Jallieu, descendez à l'arrêt « Poste Gambetta » à Bourgoin-Jallieu.

Musée de la Houille Blanche

L’histoire industrielle de l’Isère, à travers la personnalité d’Aristide Bergès, ingénieur innovateur et « père de la houille blanche ». Guidé par sa voix, vous découvrirez la maison Bergès avec un décor entre éclectisme et art nouveau et flânerez dans le parc. Une exposition temporaire et des ateliers pour tout public sont proposés toute l’année.

Site internet : http://www.musee-houille-blanche.fr/

Ouverture toute l'année:

-Du 1er avril au 31 octobre :

du mercredi au vendredi : de 13h à 18h , samedi et dimanche : de 10h à 18h.

-Du 1er novembre au 31 mars :

du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30 , samedi et dimanche : de 10h à 17h30

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère Express 2 Voreppe - Grenoble - Le Champ-près-Froges, descendez à l’arrêt « Lancey » à Villard-Bonnot. De l'arrêt de bus, aller jusqu'aux feux tricolores et suivre la direction La Combe-de-Lancey, le musée se situe à environ 200 m sur la droite, dans le virage.

Musée Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la Noix

Entre poésie, humour et rigueur, le Musée du Grand Séchoir vous propose de découvrir l’histoire du pays de la noix de Grenoble et des hommes qui ont fait la renommée de ce fruit mondialement connu ! Ses expositions permanentes et temporaires, son parc des noyers, son parcours de sculptures et sa boutique gourmande raviront petits et grands. Ses expositions permanentes et temporaires, son parc des noyers, son parcours de sculptures et sa boutique gourmande raviront petits et grands.

Site internet : http://www.legrandsechoir.fr/

Ouverture :

- D’avril à octobre : tous les jours sauf lundi de 10h à 18h

- De novembre à mars : tous les jours sauf lundi de 14h à 17h30

Fermeture en janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Accueil des groupes toute l’année sur réservation (fermeture le lundi).

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 5200 St-Marcellin – Moirans - Grenoble, descendez à l’arrêt « Coopérative Noix » à Vinay.

Musée Archéologique du Lac de Paladru

Venez découvrir la vie quotidienne de l’une des toutes premières communautés d’agriculteurs, éleveurs et artisans, installés au bord du lac de Paladru environ 2 700 ans avant notre ère ! Un véritable retour en arrière, gage de dépaysement et de distraction…

Site internet : http://www.museelacdepaladru.fr/musee.php

Ouverture :

- D'octobre à avril : le dimanche de 14h à 17h et tous les jours de 14h à 17h durant les vacances scolaires de la zone A.

- De mai à fin septembre : tous les jours de 14h à 18h.

Sur réservation pour les groupes et les scolaires. Musée fermé les 25 decembre 2017 et le 1er janvier 2018.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1380 Les Abrets - Voiron, descendez à l’arrêt « Place du marché » à Charavines.

Les Thermes d’Uriage

Au cœur des Alpes, dans un univers pittoresque et attrayant, vous pourrez bénéficier des bienfaits d’une eau unique, exceptionnellement riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Une véritable invitation à la détente et au bien-être dans un cadre particulièrement idyllique.

Site internet : http://centre-thermal.uriage.com/fr

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6010-6051-6052 Chamrousse - Le Pinet - Belmont - Uriage-Grenoble ou la ligne 6051 Le Pinet – Uriage – Gières Gare, descendez à l’arrêt « Uriage Gare » à St-Martin-d’Uriage.

Les Thermes d’Allevard

Que vous aspiriez à vous détendre ou à vous remettre en forme, les Thermes d’Allevard sont le lieu idéal pour concrétiser vos envies de bien-être. Les cures thermales, l’espace bien-être et le centre de sport santé vous apporteront confort et sérénité dans un univers enchanteur.

Site internet : http://www.thermes-allevard.com/

Ouverture : avril - début novembre

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6200 Allevard - Grenoble, descendez à l’arrêt « Le David » ou « Place de Verdun » à Allevard.

Monastère et Musée de la Grande Chartreuse

En famille ou entre amis, venez visiter le Musée de la Grande Chartreuse, une véritable sortie nature culture qui vous apprendra bien des choses sur le mystère de l’Ordre des Chartreux, leur histoire et leur mode de vie ! Vous pourrez y découvrir également le Vallon du Monastère de la Grande Chartreuse, labéllisé Forêt d’Exception, depuis le 13 février 2015 !

Site internet : http://www.musee-grande-chartreuse.fr

Ouverture d'avril à novembre:

- Du 1/04 au 5/11, tous les jours, selon les horaires suivants: - Avril/Octobre/novembre: 13h30 à 18h00 - Mai à septembre: 10h00 à 18h30

Pour votre confort de visite, prévoir une veste ou un gilet, quelle que soit la saison.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 7000 Grenoble –St-Pierre-Chartreuse, descendez à l’arrêt « La Correrie » à St-Pierre-de-Chartreuse. Le musée se situe à 150 m de dénivelé de l’arrêt.

En période de vacances été et sur les départs de Grenoble à 8h35, 12h10 et 14h15, le conducteur vous dépose à la demande à proximité du musée de la Grande Chartreuse.

Le Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes

L’Oisans fut longtemps terre bénie pour les chasseurs de cristaux. Découvrez ici une des plus belles collections de minéraux de France. Présentation également de la faune alpine. Centre d’accueil du parc national des Écrins, ce musée est animé chaque saison par des expositions temporaires et des films projetés sur écran de cinéma.

Site internet : http://www.musee-bourgdoisans.fr

Horaires d'ouverture :

du 1 avril au 30 juin ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h du 1 juillet au 31 aout ouvert tous les jours de 14h à 19h accueil des groupes toute l'année - sur rendez-vous

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 3000 Le Bourg-d’Oisans – Vizille – Grenoble, descendez à l'arrêt « Office de Tourisme » à Bourg-d’Oisans.

Le Musée Matheysin

Installé dans le plus ancien édifice de La Mure, le musée vous raconte, à partir de riches collection, l'histoire de la Matheysin et de ses hommes : l'archéologie et les guerres de religions précèdent les salles consacrées aux mineurs, paysans, gantier et colporteurs. La fin du parcours présente des artistes ayant laissé leur empreinte dans la région : Claude Garanjoud (1926-2005), Olivier Messiaen (1908-1992).

Site internet :http://lamure.fr

Ouverture :

-En avril-mai-juin & septembre de 14h à 18h (fermé le mardi)

-En juillet & août de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi)

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 4110 La Mure - la Motte d'Aveillans - Grenoble et descendez à l'arrêt « Ganterie » à la Mure.

Banzaï Aventure

Nouveauté 2016 : Arc Atac, un mélange de paintball et de tir à l’arc, un sport unique dans la région. Amusement garanti ! » Parcours accrobranche avec les jeux d’équilibre Les Slacklines et baptêmes de l’air en parapente ! Pour les tout-petits, le parcours Ouistiti à partir de 2 ans. Profitez en famille des jeux d’eau en accès libre.

Site internet : http://www.banzai-aventure.fr/

Ouverture :

- De mai/juin à septembre /octobre : Les weeks-end et jours fériés de 13h30 à 17h (dernier départ) et les mercredis : consulter Banzaï Aventure. (Ouvert le 1er mai) - De juillet à août : tous les jours de 10h à 17h (dernier départ). Fermeture du parc à 19h. - Avril et Vacances scolaires : consulter Banzai Aventure.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6200 Grenoble – Allevard, descendez à l’arrêt « La Roche » à St-Pierre-d’Allevard.

Le funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet

Le funiculaire, le plus ancien chemin de fer des Alpes françaises, vous permet de vous évader ! Sortie en famille, sportive ou gourmande, ne cherchez plus, partez à la découverte du plateau des Petites Roches qui vous ravira par la diversité des activités proposées et le charme de ces paysages enchanteurs.

Site internet : http://www.funiculaire.fr/

Ouverture :

Depuis le 25/03 au 05/11/17. Nous vous conseillons de vérifier les jours d’ouverture sur le site. Départs simultanés de la gare haute et de la gare basse toutes les 30 minutes. L’accès avec des chiens est autorisé s’ils sont tenus en laisse.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6020 Grenoble – Meylan – Crolles OU la ligne Transisère 6060 Chambéry – Chapareillan - Grenoble, descendez à l’arrêt « Montfort funiculaire » à Crolles.

Les Cuves de Sassenage

Classée patrimoine naturel, la grotte « Les cuves de Sassenage » implantée au milieu d’une faune et d’une flore préservées, vous offre un panorama exceptionnel sur la ville de Grenoble. Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, les eaux limpides du Furon, la fraîcheur et la tranquillité du monde souterrain, vous feront oublier le temps d’une promenade, la proximité urbaine.

Site internet : http://www.sassenage.fr/content/grotte-les-cuves

Janvier, février, mars : Fermées.

Avril, novembre, décembre : sur rendez-vous 20 pax minimum, fermées les samedis et dimanche.

Mai et octobre : visites à 15h et 16h30 tous les samedis et dimanches, fermées les lundis et mardis sur rendez-vous les mercredis, jeudis et vendredis 20 pax minimum.

Juin et septembre : Le lundi et mardi fermées.

Du mercredi au vendredi visites tous les après-midi à 15h et 16h30 le matin sur rendez-vous.

Le samedi et dimanche visites tous les après-midi à à 14h, 15h30 et 17h le matin sur rendez-vous.

Juillet et août : visites à 14h00, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30

ATTENTION : Prévoir environ 20 minutes de montée en moyenne pour accéder à l’entrée de la Grotte. En tenir compte pour arriver à l’heure de la visite.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 5100 Grenoble – Engins – Villard-de-Lans, descendez à l’arrêt « Place de la Libération » à Sassenage.