La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Gustave Rivet et Mutualité. Les arrêts, de Caserne de Bonne à Verdun-Préfecture, ne sont pas desservis. Les arrêts Bir Hakeim des lignes 12, 14 et 15, et Grenoble Hôtel de Ville, de la ligne C1, en direction de La Luire uniquement, sont desservis dans la déviation. L'arrêt Verdun-Préfecture est reporté à l'arrêt provisoire, place de Verdun devant l' IUT . Attention, ces travaux impactent également les lignes C3, 12 et 13. Les horaires et plans des déviations sont affichés aux arrêts.