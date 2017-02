La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Driant et Mutualité. Les arrêts, Driant et Mutualité, direction Prémol, ainsi que les arrêts Chavant, Docteur Martin et Verdun-Préfecture, ne sont pas desservis. En direction de Prémol, l'arrêt Grenoble Hôtel de Ville de la ligne C1 est desservi dans la déviation. L'arrêt Chavant direction Prémol est reporté à l'arrêt provisoire avenue Général Champon. L'arrêt Chavant direction Lycée du Grésivaudan, est reporté à l'arrêt provisoire avenue Jean Perrot. L'arrêt Driant direction Prémol, est reporté à l'arrêt provisoire avenue Albert 1er de Belgique. Attention, ces travaux impactent également les lignes C3, 12 et 16. Les horaires et plans des déviations sont affichés aux arrêts.