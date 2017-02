La ligne est interrompue entre les arrêts Championnet et Verdun-Préfecture. Les arrêts, Condorcet direction Les Alloves, Championnet, Champollion, Docteur Martin et Verdun-Préfecture ne sont pas desservis. L'arrêt Championnet est reporté à l'arrêt provisoire rue Condorcet. L'arrêt Verdun-Préfecture est reporté à l'arrêt des lignes 14 et 15 place de Verdun, au dos de la station tram. Attention, ces travaux impactent également les lignes C3, 13 et 16. Les horaires et plans des déviations sont affichés aux arrêts.