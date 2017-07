La ligne est interrompue entre les stations Plaine des Sports et Sainte-Claire Les Halles. Un bus relais circule entre les stations Plaine des Sports et Notre-Dame-Musée. Les stations tram sont desservies par les bus relais, en station ou à proximité. Entre les stations Sainte Claire-Les Halles et Notre-Dame-Musée, le temps de parcours à pieds est de 5 minutes. Entre 6h et 20h, un tram circule toutes les 8 minutes, entre Presqu'île et Sainte-Claire Les Halles, et un bus circule toutes les 10 minutes entre Plaine des Sports et Notre-Dame -Musée. Les week-ends et les 14 juillet, le tram circule normalement.