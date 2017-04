Les bus prennent le relais entre les stations Chavant et Denis Papin. Les stations tram sont desservies par les bus relais, en station ou à proximité. Les horaires et plan des bus relais sont affichés aux stations tram. Les stations Echirolles Gare, Arlequin, La Bruyère, Mounier et Albert 1er de Belgique, en direction La Poya ne sont pas desservis.