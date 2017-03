La ligne est interrompue entre les stations, Sainte Claire Les Halles et Presqu'île. Des bus relais remplacent les trams de la ligne. Ces bus relais circulent entre Verdun - Préfecture et Presqu'île, avec une correspondance à Gares. La station, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme n'est pas desservie par le bus relais. Les horaires et plan sont affichés aux stations tram. .