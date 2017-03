La ligne est interrompue entre les stations Sainte Claire Les Halles et Plaine des Sports. Un bus relais remplace les trams de la ligne, entre les stations Verdun-Préfecture et Gières Gare Universités, via Plaine des Sports. Les stations tram sont desservies par le bus relais, en station ou à proximité. Les horaires et plan de la navette sont affichés aux stations tram. Les stations Notre Dame Musée, Bibliothèques Universitaires et Mayencin Champ Roman, ne sont pas desservies par la navette.