Le terminus de départ, en direction de Les Saillants, est déplacé rue Colonel Dumont, à proximité de la station tram Foch Ferrié. Les arrêts Victor Hugo, Caserne de Bonne, et Foch Ferrié direction Les Saillants, ne sont plus desservis. Attention, ces travaux impactent également les lignes C1, C3, C4, 12, 13 et 16. Retrouvez toutes les informations détaillées affichées aux arrêts.