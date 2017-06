Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017

(uniquement les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis)



En raison de travaux d'entretien des voies du tram, la ligne est interrompue entre les arrêts "Plaine des Sports" et "Sainte-Claire Les Halles".

Un bus relais circule entre les arrêts "Plaine des Sports" et "Notre-Dame-Musée". Les arrêts de tram sont desservis par les bus relais, à l'arrêt ou à proximité.

Entre les arrêts "Sainte Claire-Les Halles" et "Notre-Dame-Musée", le temps de parcours à pieds est de 5 minutes. Entre 6h et 20h, un tram circule toutes les 8 minutes, entre "Presqu'île" et "Sainte-Claire Les Halles", et un bus circule toutes les 10 minutes entre "Plaine des Sports" et "Notre-Dame -Musée". Les week-ends et le 14 juillet, le tram circule normalement.



Arrêts non desservis :