Dimanche 21 mai

C3. La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts "Foch - Ferrié" et "Gambetta". Les arrêts "Marceau - Jardin des Vallons" et "Championnet" ne sont pas desservis.



12. La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts "Condorcet" et "Champollion". L' arrêt "Championnet" n'est pas desservi.